В ФРГ заявили, что не могут присоединиться к "флешмобу" по накачиванию Киева истребителями
Писториус: У ФРГ нет возможностей для участия в коалиции по передаче Киеву F-16
Берлин не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции, которая создана с целью передачи Украине истребителей. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.
"Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолётов", — сказал он.
Создание международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16 анонсировали Великобритания и Нидерланды на саммите Совета Европы на этой неделе. "Самолётный" союз планирует работать по аналогии с "танковым", в создании которого Берлин сыграл ведущую роль.
Ранее советник министра обороны Украины заявил, что Киев хочет получить от Запада от 40 до 50 истребителей F-16. Тем временем Владимир Зеленский рассчитывает, что тема передачи самолётов станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая).
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