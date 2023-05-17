В ФРГ заявили, что не могут присоединиться к "флешмобу" по накачиванию Киева истребителями

Берлин не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции, которая создана с целью передачи Украине истребителей. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.

"Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолётов", — сказал он.

Создание международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16 анонсировали Великобритания и Нидерланды на саммите Совета Европы на этой неделе. "Самолётный" союз планирует работать по аналогии с "танковым", в создании которого Берлин сыграл ведущую роль.