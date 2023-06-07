В результате атаки ВСУ на Курскую область ранен один человек

Украинские военные сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области, в результате чего остались без света два населённых пункта. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткине нет электричества", — написал он.

По словам Старовойта, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Его доставили в центральную районную больницу, где сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. Губернатор также отметил, что после повторной работы группы разминирования ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.