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7 июня, 06:41

В результате атаки ВСУ на Курскую область ранен один человек

Старовойт: ВСУ сбросили две взрывчатки на электроподстанцию под Курском

Украинские военные сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Курской области, в результате чего остались без света два населённых пункта. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткине нет электричества", — написал он.

По словам Старовойта, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Его доставили в центральную районную больницу, где сейчас ему оказывается необходимая медпомощь. Губернатор также отметил, что после повторной работы группы разминирования ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.

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Ранее сообщалось, что в Курской области средства ПВО сбили восемь украинских дронов. Пострадавших в результате атаки нет.

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Unsplash

Светлана Оперук
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