ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом

В Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уничтожены две воздушные цели.

"ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям, последствия на земле уточняются", — написал Гладков в телеграм-канале.

Силы ПВО ударили по трём объектам в небе над Белгородом

А ранее сегодня, 6 июня, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке.