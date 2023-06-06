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6 июня, 12:39

ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом

В Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уничтожены две воздушные цели.

Работа ПВО в Белгороде 6 июня. Видео © телеграм-канал "Белгород №1"

"ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям, последствия на земле уточняются", — написал Гладков в телеграм-канале.

Силы ПВО ударили по трём объектам в небе над Белгородом

Силы ПВО ударили по трём объектам в небе над Белгородом

А ранее сегодня, 6 июня, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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