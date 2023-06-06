Вооружённых сил Украины в Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника в Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций", — подчеркнул Гладков в видеообращении к жителям.

Гладков: Противника на территории Белгородской области нет. Видео © телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова