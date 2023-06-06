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6 июня, 11:24

Гладков: Противника на территории Белгородской области нет

Вооружённых сил Украины в Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника в Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций", — подчеркнул Гладков в видеообращении к жителям.

Гладков: Противника на территории Белгородской области нет. Видео © телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Также глава региона сообщил о мерах поддержи жителей Шебекина, которые покинули город из-за обстрелов ВСУ. В частности, власти возьмут на себя квартплату шебекинцев и обеспечат для них кредитные каникулы.

Власти Белгородской области опровергли сообщения о ДРГ в регионе

Власти Белгородской области опровергли сообщения о ДРГ в регионе

Напомним, 4 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что военные и пограничники пресекли попытку диверсантов проникнуть в регион. При этом ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Александра Вишнякова
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