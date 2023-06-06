Власти Белгородской области опровергли сообщения о ДРГ в регионе
Белгородский оперштаб опроверг информацию о действиях украинских ДРГ в регионе
Информация о действиях украинских диверсантов на территории Белгородской области не соответствует действительности, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.
Там пояснили, что жителям Белгородской области сейчас звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками МВД, и говорят, что они якобы могут "самостоятельно задержать диверсантов", которые передвигаются на полицейских автомобилях и одеты в форму российских военных с белыми повязками на руках.
"Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов. Известно об одном пострадавшем, количество разрушенных и повреждённых зданий и автомобилей пока не уточняется.
Getty Images / Pacific Press / Lev Radin