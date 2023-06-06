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6 июня, 09:50

Власти Белгородской области опровергли сообщения о ДРГ в регионе

Белгородский оперштаб опроверг информацию о действиях украинских ДРГ в регионе

Информация о действиях украинских диверсантов на территории Белгородской области не соответствует действительности, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

Там пояснили, что жителям Белгородской области сейчас звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками МВД, и говорят, что они якобы могут "самостоятельно задержать диверсантов", которые передвигаются на полицейских автомобилях и одеты в форму российских военных с белыми повязками на руках.

"Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении.

При обстреле села в Белгородской области пострадал 14-летний мальчик

При обстреле села в Белгородской области пострадал 14-летний мальчик

Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов. Известно об одном пострадавшем, количество разрушенных и повреждённых зданий и автомобилей пока не уточняется.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Наталья Исакова
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