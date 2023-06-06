Власти Белгородской области опровергли сообщения о ДРГ в регионе

Информация о действиях украинских диверсантов на территории Белгородской области не соответствует действительности, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

Там пояснили, что жителям Белгородской области сейчас звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками МВД, и говорят, что они якобы могут "самостоятельно задержать диверсантов", которые передвигаются на полицейских автомобилях и одеты в форму российских военных с белыми повязками на руках.

"Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении.