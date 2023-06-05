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5 июня, 17:51

При обстреле села в Белгородской области пострадал 14-летний мальчик

Гладков: Подросток получил контузию при обстреле белгородского села Глотово

Подросток получил контузию при обстреле со стороны ВСУ Грайворонского горокруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу", — написал он в телеграм-канале и показал кадры населённого пункта после обстрела ВСУ.

По словам Гладкова, в селе осколками снарядов повредило один дом. Судя по кадрам с места, в нём выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждения есть и у рядом стоящих хозяйственных построек.

  • Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Село Глотово после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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