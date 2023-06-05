При обстреле села в Белгородской области пострадал 14-летний мальчик

Подросток получил контузию при обстреле со стороны ВСУ Грайворонского горокруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу", — написал он в телеграм-канале и показал кадры населённого пункта после обстрела ВСУ.

По словам Гладкова, в селе осколками снарядов повредило один дом. Судя по кадрам с места, в нём выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждения есть и у рядом стоящих хозяйственных построек.





