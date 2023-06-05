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5 июня, 17:16

Силы ПВО ударили по трём объектам в небе над Белгородом

Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны вновь сработала над Белгородом. По предварительным данным, сбиты беспилотники. Об этом сообщает SHOT.

Над Белгородом сработала система ПВО. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в небе было три взрыва. Информацию об этом подтвердил и глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трём воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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