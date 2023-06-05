За сутки по приграничью Белгородской области выпущено больше 600 снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области более 610 снарядов. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия", — отметил глава области.

Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется. В селе Муром зафиксировано 140 "прилётов". Обстрелы велись из РСЗО "Град", миномёта и ствольной артиллерии. А в селе Новая Таволжанка, куда пытались проникнуть украинские диверсанты, зафиксировано 185 "прилётов". Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры.

"На территории городского округа был осуществлён заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили", — указал Гладков.

В Грайворонском городском круге по селу Глотово выпущено 14 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилётов. По территории КПП выпущено девять миномётных снарядов, никто не пострадал. А в Валуйском городском округе 10 миномётных снарядов было выпущено по селу Вериговка.