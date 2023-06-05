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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 08:56
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В Белгородской области обстрелами было повреждено больше тысячи квартир за неделю

Глава Шебекинского округа Жданов: За неделю обстрелами ВСУ повреждено 1150 квартир

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ за неделю оказались повреждены 1150 квартир. Об этом сообщил на оперативном совещании в понедельник глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Объём повреждений, которые с 30 мая фиксируются в приграничном регионе, сопоставим с тем, который в Белгородской области ранее фиксировали по итогам шести месяцев.

"За неделю было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частных жилых домов было в той или иной степени повреждено. С учётом ранее повреждённых домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещения всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома", — озвучил на совещании Жданов.

Напомним, что лишь за минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому району Белгородской области 519 различных боеприпасов. В Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта, село обстреливали из артиллерии и миномётов, пострадало 60 домовладений. В Безлюдовке — 19 прилётов, повреждено два автомобиля. В селе Графовка — 11 прилётов, пострадало два домовладения. В самом Шебекине зафиксированы многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов.

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Обстрелы приграничных районов Белгородской области значительно усилились с конца мая. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Шебекине. Большинству жителей пришлось покинуть город.

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LIFE / Андрей Тишин

Марина Калегина
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