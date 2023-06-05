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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 07:43

ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке под Белгородом

ВСУ утром 5 июня выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было … более 70 прилётов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — уточнил он.

Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области из-за обстрелов
Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области из-за обстрелов

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в регион. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область, в которую за последнее время пыталось проникнуть несколько украинских ДРГ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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