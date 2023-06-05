ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке под Белгородом

ВСУ утром 5 июня выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было … более 70 прилётов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — уточнил он.