ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке под Белгородом
ВСУ утром 5 июня выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было … более 70 прилётов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — уточнил он.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в регион. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область, в которую за последнее время пыталось проникнуть несколько украинских ДРГ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo