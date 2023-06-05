Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области из-за обстрелов
Мирный житель Белгородской области пострадал во время обстрелов в ночь на 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадал во время обстрелов один из мирных жителей", — написал глава области на странице во "ВКонтакте".
Гладков уточнил, что пострадавший находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область, в которую за последнее время проникло несколько украинских ДРГ. По его словам, чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности, а также участвовали в освобождении почти 40 населённых пунктов в ЛНР и ДНР.
t.me / Настоящий Гладков