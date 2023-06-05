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5 июня, 04:58

Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области из-за обстрелов

Мирный житель Белгородской области пострадал во время обстрелов в ночь на 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадал во время обстрелов один из мирных жителей", — написал глава области на странице во "ВКонтакте".

Гладков уточнил, что пострадавший находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает.

В Белгородском районе после атаки дрона загорелся энергетический объект

В Белгородском районе после атаки дрона загорелся энергетический объект

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область, в которую за последнее время проникло несколько украинских ДРГ. По его словам, чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности, а также участвовали в освобождении почти 40 населённых пунктов в ЛНР и ДНР.

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t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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