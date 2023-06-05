Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области из-за обстрелов

Мирный житель Белгородской области пострадал во время обстрелов в ночь на 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадал во время обстрелов один из мирных жителей", — написал глава области на странице во "ВКонтакте".

Гладков уточнил, что пострадавший находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает.