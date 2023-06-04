Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с украинскими диверсантами на границе с Белгородской областью. Об этом он написал в телеграм-канале.

Чеченский лидер подчеркнул, что для устранения боевиков на российской территории без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Кадыров отметил, что чеченские бойцы уже зачищали собственную республику от бандитов в лесной и городской местности, а также участвовали в освобождении почти 40 населённых пунктов в ЛНР и ДНР.

"Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны РФ и полиции, в частности Специальный полк полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым", — заявил глава Чечни.

Кадыров напомнил, что численность чеченских силовых и военных структур составляет более 70 тысяч человек. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. Эти бойцы обладают новейшей техникой, безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего для защиты российской территории.