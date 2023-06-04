Подразделения ЗВО и ФСБ отбили атаку украинских диверсантов под Белгородом

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область через реку в районе Новой Таволжанки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области", — сообщили в министерстве.

Уточняется, что очередная попытка прорвать российскую границу закончилась неудачей — по противнику был нанесён артиллерийский удар и он отошёл.