Подразделения ЗВО и ФСБ отбили атаку украинских диверсантов под Белгородом
Минобороны сообщило о попытке украинской ДРГ пересечь реку в Новой Таволжанке
Подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область через реку в районе Новой Таволжанки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области", — сообщили в министерстве.
Уточняется, что очередная попытка прорвать российскую границу закончилась неудачей — по противнику был нанесён артиллерийский удар и он отошёл.
Ранее белгородский губернатор Гладков сообщил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку, в настоящее время идут бои.
ТАСС / Никита Цицаги