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4 июня, 16:04

Подразделения ЗВО и ФСБ отбили атаку украинских диверсантов под Белгородом

Минобороны сообщило о попытке украинской ДРГ пересечь реку в Новой Таволжанке

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) и пограничной службы ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область через реку в районе Новой Таволжанки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области", — сообщили в министерстве.

Уточняется, что очередная попытка прорвать российскую границу закончилась неудачей — по противнику был нанесён артиллерийский удар и он отошёл.

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Ранее белгородский губернатор Гладков сообщил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку, в настоящее время идут бои.

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ТАСС / Никита Цицаги

Ирина Фальке
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