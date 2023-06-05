Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 13:28
8493

Депутат призвал припомнить польским наёмникам нападение на Белгородскую область

Депутат Хамитов призвал наказать польских наёмников за атаку под Белгородом

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Фото © T.me / Polski Korpus Ochotniczy

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Фото © T.me / Polski Korpus Ochotniczy

Организаторы и участники диверсионной атаки на Белгородскую область должны понести самое суровое наказание. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Так он прокомментировал участие польских наёмников в нападении на российский регион.

"Польские наёмники открыто признали, что участвовали в нападении на Белгородскую область. Позже они удалили это заявление. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что в числе нападавших были поляки и американцы. Наглость агрессоров уже перешла все пределы. Правда, эта наглость соседствует с позорной трусостью — иначе зачем было удалять это хвастливое заявление?" — задался вопросом парламентарий.

Хамитов также обратил внимание на то, что на Россию открыто напали представители Европы и США, то есть те, кто долгие годы уверял в своём дружелюбии, приоритете законности и при этом не забывал обвинять Россию в "агрессии" против тех, кто всеми силами избегает мирных решений.

"Такое лицемерие не должно забыться. И после того, как Россия победит, необходимо будет вспомнить все действия и заявления западной стороны, имевшие место в период проведения специальной военной операции. Украинский террористический режим не мог бы продержаться и недели без западной поддержки", — заключил Хамитов.

За сутки по приграничью Белгородской области выпущено больше 600 снарядов
За сутки по приграничью Белгородской области выпущено больше 600 снарядов

Напомним, что ранее польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область. В своих соцсетях они выложили кадры подготовки и нападения.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Польша
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar