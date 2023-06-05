"Наглость перешла пределы": Депутат призвал припомнить польским наёмникам нападение на Белгородскую область
Депутат Хамитов призвал наказать польских наёмников за атаку под Белгородом
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Фото © T.me / Polski Korpus Ochotniczy
Организаторы и участники диверсионной атаки на Белгородскую область должны понести самое суровое наказание. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Так он прокомментировал участие польских наёмников в нападении на российский регион.
"Польские наёмники открыто признали, что участвовали в нападении на Белгородскую область. Позже они удалили это заявление. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал, что в числе нападавших были поляки и американцы. Наглость агрессоров уже перешла все пределы. Правда, эта наглость соседствует с позорной трусостью — иначе зачем было удалять это хвастливое заявление?", — задался вопросом парламентарий.
Хамитов также обратил внимание на то, что на Россию открыто напали представители Европы и США, то есть те, кто долгие годы уверял в своём дружелюбии, приоритете законности и при этом не забывал обвинять Россию в “агрессии” против тех, кто всеми силами избегает мирных решений.
"Такое лицемерие не должно забыться. И после того, как Россия победит, необходимо будет вспомнить все действия и заявления западной стороны, имевшие место в период проведения специальной военной операции. Украинский террористический режим не мог бы продержаться и недели без западной поддержки", — заключил Хамитов.
Напомним, что ранее польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область. В своих соцсетях они выложили кадры подготовки и нападения.