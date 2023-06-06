ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов

Количество разрушенных и повреждённых зданий и автомобилей пока не уточняется. В сёлах Графовка и Безлюдовка зафиксировано 12 и 15 прилётов снарядов соответственно. Обстрелы украинские бойцы вели из РСЗО "Град". По населённому пункту Муром было выпущено 20 артиллерийских снарядов. А в селе Новая Таволжанка, куда пытались проникнуть украинские диверсанты, зафиксировано 105 прилётов. Кроме того, противник 12 раз сбрасывал с БПЛА взрывные устройства на жилые дома. В результате повреждено около 20 домовладений. По селу Красное за минувшие сутки было выпущено пять миномётных снарядов, по посёлку Ленинский — семь, по хуторам Терезовка и Балки – восемь и шесть соответственно.