ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 500 снарядов
Гладков: ВСУ выпустили 491 снаряд по Шебекинскому городскому округу за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области более 490 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу", — написал он в своём телеграм-канале.
Количество разрушенных и повреждённых зданий и автомобилей пока не уточняется. В сёлах Графовка и Безлюдовка зафиксировано 12 и 15 прилётов снарядов соответственно. Обстрелы украинские бойцы вели из РСЗО "Град". По населённому пункту Муром было выпущено 20 артиллерийских снарядов. А в селе Новая Таволжанка, куда пытались проникнуть украинские диверсанты, зафиксировано 105 прилётов. Кроме того, противник 12 раз сбрасывал с БПЛА взрывные устройства на жилые дома. В результате повреждено около 20 домовладений. По селу Красное за минувшие сутки было выпущено пять миномётных снарядов, по посёлку Ленинский — семь, по хуторам Терезовка и Балки – восемь и шесть соответственно.
А накануне Лайф сообщал, что при обстреле села в Белгородской области пострадал 14-летний мальчик. В результате школьника с контузией доставили в детскую областную больницу.
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