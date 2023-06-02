Восемь украинских дронов сбила ПВО в Курской области
SHOT: Средства ПВО сбили в небе над Курском, предварительно, восемь беспилотников
По предварительным данным, российские средства ПВО сбили сегодня в небе над Курском восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
ПВО сбивают дроны над Курском. Видео © Telegram / SHOT
Пострадавших в результате атаки нет. Только обломки дронов незначительно повредили кровлю и двери трёх домов в Курске.
Напомним, в ночь на 2 июня жители Курска сообщали о громких взрывах в городе. В небе над районами Победы и Карла Маркса была также замечена яркая вспышка. Позднее губернатор Роман Старовойт рассказал, что рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько дронов ВСУ.
Unsplash