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2 июня, 05:54

Восемь украинских дронов сбила ПВО в Курской области

SHOT: Средства ПВО сбили в небе над Курском, предварительно, восемь беспилотников

По предварительным данным, российские средства ПВО сбили сегодня в небе над Курском восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

ПВО сбивают дроны над Курском. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавших в результате атаки нет. Только обломки дронов незначительно повредили кровлю и двери трёх домов в Курске.

Курское село оказалось обесточено после атаки с беспилотника

Курское село оказалось обесточено после атаки с беспилотника

Напомним, в ночь на 2 июня жители Курска сообщали о громких взрывах в городе. В небе над районами Победы и Карла Маркса была также замечена яркая вспышка. Позднее губернатор Роман Старовойт рассказал, что рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько дронов ВСУ.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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