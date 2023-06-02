Восемь украинских дронов сбила ПВО в Курской области

По предварительным данным, российские средства ПВО сбили сегодня в небе над Курском восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

ПВО сбивают дроны над Курском. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавших в результате атаки нет. Только обломки дронов незначительно повредили кровлю и двери трёх домов в Курске.