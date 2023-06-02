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1 июня, 22:36

Несколько беспилотников ВСУ сбито ночью системой ПВО рядом с Курском

Губернатор Старовойт: Рядом с Курском системой ПВО сбито несколько дронов ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину ночных взрывов, о которых сегодня ночью сообщили жители региона. По его словам, рядом с городом системой противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников ВСУ.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных", — написал он в телеграм-канале.

Жители Курска сообщают о громких взрывах в городе

Жители Курска сообщают о громких взрывах в городе

Ранее стало известно, что село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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