Несколько беспилотников ВСУ сбито ночью системой ПВО рядом с Курском
Губернатор Старовойт: Рядом с Курском системой ПВО сбито несколько дронов ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину ночных взрывов, о которых сегодня ночью сообщили жители региона. По его словам, рядом с городом системой противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников ВСУ.
"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных", — написал он в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.
Unsplash