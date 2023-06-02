Несколько беспилотников ВСУ сбито ночью системой ПВО рядом с Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину ночных взрывов, о которых сегодня ночью сообщили жители региона. По его словам, рядом с городом системой противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников ВСУ.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных", — написал он в телеграм-канале.