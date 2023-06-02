Регион

Уведомления отключены

1 июня, 21:49

Жители Курска сообщают о громких взрывах в городе

Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Что стало их причиной пока неизвестно, заявлений от властей региона не поступало.

Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT слышны громкие взрывы. О них сообщают жители районов Победы и Карла Маркса, где также была замечена яркая вспышка.

Под Курском пограничники сбили британский беспилотник

Под Курском пограничники сбили британский беспилотник

Ранее стало известно, что село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров