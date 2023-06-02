Жители Курска сообщают о громких взрывах в городе

Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Что стало их причиной пока неизвестно, заявлений от властей региона не поступало.

Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT слышны громкие взрывы. О них сообщают жители районов Победы и Карла Маркса, где также была замечена яркая вспышка.