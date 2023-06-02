Жители Курска сообщают о громких взрывах в городе
Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Что стало их причиной пока неизвестно, заявлений от властей региона не поступало.
Жители Курска сообщают о взрывах, которые раздаются в небе над городом. Видео © t.me / SHOT
На кадрах, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT слышны громкие взрывы. О них сообщают жители районов Победы и Карла Маркса, где также была замечена яркая вспышка.
Ранее стало известно, что село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.
unsplash