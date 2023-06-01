Курское село оказалось обесточено после атаки с беспилотника

Село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.