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1 июня, 18:40

Курское село оказалось обесточено после атаки с беспилотника

Курский губернатор Старовойт: Село Гоголевка обесточено в результате атаки дрона

Село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.

В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии

В Курской области при обстреле ранены два строителя защитной линии

А накануне, 31 мая, Лайф сообщал, что под Курском пограничники сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. По нашим данным, на дрон была подвешена одна мина, а на его корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи.

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ТАСС / Николай Тришин

Наталья Исакова
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