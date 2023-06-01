Курское село оказалось обесточено после атаки с беспилотника
Курский губернатор Старовойт: Село Гоголевка обесточено в результате атаки дрона
Село Гоголевка в Курской области оказалось обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий налёта. Информации о пострадавших нет.
А накануне, 31 мая, Лайф сообщал, что под Курском пограничники сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. По нашим данным, на дрон была подвешена одна мина, а на его корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи.
ТАСС / Николай Тришин