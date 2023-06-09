Песков призвал не забывать, что затопление Херсонской области вызвано диверсией Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать о том, что сильные подтопления в Херсонской области возникли из-за теракта на Каховской ГЭС, организованного киевскими властями. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу, 9 июня.