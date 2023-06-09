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9 июня, 08:49

Песков призвал не забывать, что затопление Херсонской области вызвано диверсией Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать о том, что сильные подтопления в Херсонской области возникли из-за теракта на Каховской ГЭС, организованного киевскими властями. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу, 9 июня.

"Каждый раз нужно вспоминать, что это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС — подорвала плотину", — отметил представитель Кремля.

Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ

Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны украинских вооружённых сил. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло пять человек, более 40 пострадали. А накануне ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина.

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ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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