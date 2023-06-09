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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 08:42
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Боррель обвинил Россию в обстрелах затопленной Херсонской области и нарвался на критику в Twitter

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области, поскольку обстрелы мешают эвакуации мирных жителей. Вот только в этих "неприемлемых" действиях он обвинил Россию.

"Поступают сообщения об обстрелах, ставящих под угрозу усилия по спасению гражданских лиц в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия", — написал дипломат в Twitter.

Пользователи сервиса микроблогов категорично отреагировали на пост Борреля.

"Вы можете доказать, что это сделала Россия?" — поинтересовался у политика пользователь с ником eros.

"Хватит поддерживать неонацистский режим Зеленского", — призвал G.DANIELDS.

"Задумайтесь, почему американцы так заинтересованы в этой войне?" — написал под постом Cardan31.

Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ
Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны украинских вооружённых сил. В зону подтопления попало 35 населённых пунктов Херсонской области. По последним данным, в результате подрыва дамбы погибло пять человек, более 40 пострадало. А накануне ВСУ обстреляли пункт эвакуации в затопленной Голой Пристани, среди жертв — беременная женщина.

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ТАСС / EPA / Mauricio Duenas Castaneda

Марина Калегина
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