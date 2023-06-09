Боррель обвинил Россию в обстрелах затопленной Херсонской области и нарвался на критику в Twitter

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно прекратить огонь в Херсонской области, поскольку обстрелы мешают эвакуации мирных жителей. Вот только в этих "неприемлемых" действиях он обвинил Россию.

"Поступают сообщения об обстрелах, ставящих под угрозу усилия по спасению гражданских лиц в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия", — написал дипломат в Twitter.