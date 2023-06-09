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Опубликовано 9 июня 2023, 05:51
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Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по группе ВСУ

РИА "Новости": Российский Т-90М "Прорыв" уничтожил группу ВСУ во время ротации

Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" 1-й танковой армии Западного военного округа уничтожил группу украинских военных во время ротации в ЛНР, соответствующие кадры публикует РИА "Новости". По словам одного из бойцов, всего по наблюдательному пункту противника было сделано три выстрела.

Работа российского Т-90М по противнику. Видео © Telegram / rian_ru

"[Украинцы] производили смену личного состава. По разведывательным данным, она производилась пешим путём. Соответственно, при самой смене [мы их] поразили", рассказал он.

Боец добавил, что от момента получения команды до выдвижения на огневой рубеж экипажу требуется не более семи минут. Всего было задействовано две машины, одна из которых вела огонь, а другая занималась прикрытием. Сам танк, отметил военный, имеет зенитную установку, которая помогает бороться с активно применяющимися противником беспилотниками.

Уже после выполнения задачи танкисты для отхода оставили три снаряда, которые затем выпустили по украинскому миномёту, открывшему огонь по российскому корректировщику. Первый выстрел упал в 200 метрах от цели, второй — рядом, а третий поразил противника.

"Домой приехали пустыми. Всё для противника, ничего не жалко!" заключил боец.

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"

Ранее Минобороны России публиковало кадры уничтожения украинских танков на Запорожском направлении. Среди поражённых машин были в том числе и немецкие Leopard 2.

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Telegram / rian_ru

Матвей Константинов
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