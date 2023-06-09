Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" 1-й танковой армии Западного военного округа уничтожил группу украинских военных во время ротации в ЛНР, соответствующие кадры публикует РИА "Новости". По словам одного из бойцов, всего по наблюдательному пункту противника было сделано три выстрела.

Работа российского Т-90М по противнику. Видео © Telegram / rian_ru

"[Украинцы] производили смену личного состава. По разведывательным данным, она производилась пешим путём. Соответственно, при самой смене [мы их] поразили", — рассказал он.

Боец добавил, что от момента получения команды до выдвижения на огневой рубеж экипажу требуется не более семи минут. Всего было задействовано две машины, одна из которых вела огонь, а другая занималась прикрытием. Сам танк, отметил военный, имеет зенитную установку, которая помогает бороться с активно применяющимися противником беспилотниками.

Уже после выполнения задачи танкисты для отхода оставили три снаряда, которые затем выпустили по украинскому миномёту, открывшему огонь по российскому корректировщику. Первый выстрел упал в 200 метрах от цели, второй — рядом, а третий поразил противника.

"Домой приехали пустыми. Всё для противника, ничего не жалко!" — заключил боец.