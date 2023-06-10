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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 16:02
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Офицер НАТО заявил, что Запад недооценил подготовку ВС РФ к украинскому наступлению

Офицер НАТО Атламазоглу: Наступление ВСУ показало отличную подготовку Армии РФ

Отражение попыток наступления ВСУ продемонстрировало высокое качество подготовки российских войск. Об этом в статье для популярного в США военного портала Sandboxx заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу.

"Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории", — говорится в материале.

Офицер пояснил, что эта сеть включает в себя противотанковые окопы, доты, противотранспортные заграждения, артиллерийские позиции и крупные минные поля.

Несмотря на всё это, российская армия, недооценённая Западом, хорошо подготовилась к атакам украинских сил. Это видно по тому, как русские выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley, пишет Атламазоглу.

Он также отметил, что ВСУ не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе, поэтому украинским войскам с новейшей техникой НАТО приходится рисковать в открытом поле.

"Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией", — подытожил офицер.

Экс-советник Пентагона заявил, что провал контрнаступления ВСУ показывает слабость НАТО
Экс-советник Пентагона заявил, что провал контрнаступления ВСУ показывает слабость НАТО

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что техника НАТО не спасёт ВСУ от уничтожения войсками РФ. Он также добавил, что в провале наступления ВСУ не сомневается ни один военный эксперт.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Ирина Фальке
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