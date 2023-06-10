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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 14:58
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Экс-советник Пентагона заявил, что провал контрнаступления ВСУ показывает слабость НАТО

Дуглас Макгрегор: ВСУ не имеют успехов в контрнаступлении даже с техникой НАТО

ВСУ не может добиться значимых успехов во время наступления даже с помощью техники НАТО. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макрегор в интервью для Serbian Radio Chicago.

Макгрегор рассказал, что неудачи украинских войск привели к краху попыток обескровить Россию, несмотря на всю помощь Запада. Украинцы очень серьёзно проигрывают, и это приводит к тому, что НАТО сдаёт позиции самой грозной военной силы, подчеркнул военный эксперт.

Путин объяснил провал украинского контрнаступления мужеством и героизмом участников СВО
Путин объяснил провал украинского контрнаступления мужеством и героизмом участников СВО

В начале июня началось давно анонсированное контрнаступление ВСУ, хотя президент Украины Владимир Зеленский не сразу это признал. Украинские военные предприняли ряд атак на позиции ВС РФ, но ни одна из них не стала успешной.

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Getty Images / Andre Alves / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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