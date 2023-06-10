ВСУ не может добиться значимых успехов во время наступления даже с помощью техники НАТО. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макрегор в интервью для Serbian Radio Chicago.

Макгрегор рассказал, что неудачи украинских войск привели к краху попыток обескровить Россию, несмотря на всю помощь Запада. Украинцы очень серьёзно проигрывают, и это приводит к тому, что НАТО сдаёт позиции самой грозной военной силы, подчеркнул военный эксперт.