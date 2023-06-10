Зеленский заявил о начале контрнаступления ВСУ, но скромно умолчал об "успехах"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на фронте идут контрнаступательные и оборонные действия. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.

"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии, я не буду говорить детально. Считаю, что мы все обязательно это будем ощущать", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.