Зеленский заявил о начале контрнаступления ВСУ, но скромно умолчал об "успехах"
Зеленский заявил о начале контрнаступления ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на фронте идут контрнаступательные и оборонные действия. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.
"Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии, я не буду говорить детально. Считаю, что мы все обязательно это будем ощущать", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Глава государства объяснил провал вражеских войск мужеством и героизмом участников СВО. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, только за три дня боевых действий украинские войска лишились до 3715 бойцов и множества единиц техники.
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