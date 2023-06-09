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Опубликовано 9 июня 2023, 15:07
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Путин назвал трагедией потери Украины и возложил ответственность на Киев

Президент России Владимир Путин назвал трагедией огромные потери украинской армии в ходе контрнаступления и возложил ответственность за смерть бойцов ВСУ на киевский режим.

"Хочу отметить, что эта трагедия (огромные потери ВСУ при контрнаступлении. — Прим. Лайфа) происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является переворот 2014 года", — сказал глава государства журналистам.

Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления
Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления

Кстати, провал украинского контрнаступления российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Путин уточнил, что в ходе интенсивных боёв, которые продолжаются уже на протяжении пяти дней, противнику так и не не удалось достичь успеха. По его словам, потери украинской стороны при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1.

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ТАСС / Фотохост-агентство РИА / POOL / Рамиль Ситдиков

Александр Юнашев
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