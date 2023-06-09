Путин назвал трагедией потери Украины и возложил ответственность на Киев

Президент России Владимир Путин назвал трагедией огромные потери украинской армии в ходе контрнаступления и возложил ответственность за смерть бойцов ВСУ на киевский режим.

"Хочу отметить, что эта трагедия (огромные потери ВСУ при контрнаступлении. — Прим. Лайфа) происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является переворот 2014 года", — сказал глава государства журналистам.