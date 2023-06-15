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15 июня, 10:39

Терпящий неудачи на фронте Киев заявил, что контрнаступление "не началось"

Подоляк заявил, что ВСУ только "тестируют" контрнаступление

ВСУ только "тестируют" контрнаступление, утверждает глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на данный момент перед украинскими войсками стоит цель уничтожения как можно большего числа солдат и техники ВС РФ.

"Мы ещё не начинали контрнаступление... При этом [ВСУ] постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", сказал он.

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

Напомним, анонсированное ранее контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента России Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.

Обложка ©

Getty Images / Mihir Melwani / SOPA Images

Матвей Константинов
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