Терпящий неудачи на фронте Киев заявил, что контрнаступление "не началось"

ВСУ только "тестируют" контрнаступление, утверждает глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на данный момент перед украинскими войсками стоит цель уничтожения как можно большего числа солдат и техники ВС РФ.

"Мы ещё не начинали контрнаступление... При этом [ВСУ] постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", — сказал он.