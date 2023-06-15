ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 10:39

Терпящий неудачи на фронте Киев заявил, что контрнаступление "не началось"

Подоляк заявил, что ВСУ только "тестируют" контрнаступление

ВСУ только "тестируют" контрнаступление, утверждает глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на данный момент перед украинскими войсками стоит цель уничтожения как можно большего числа солдат и техники ВС РФ.

"Мы ещё не начинали контрнаступление... При этом [ВСУ] постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", сказал он.

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ
Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

Напомним, анонсированное ранее контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако за все эти дни противник не смог добиться успехов ни на одном из направлений. По словам президента России Владимира Путина, украинские военнослужащие несут колоссальные потери.

BannerImage

Getty Images / Mihir Melwani / SOPA Images

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar