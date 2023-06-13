Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении
Украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами.
"Что касается бронетехники, там вообще серьёзные [потери]. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим", — отметил Путин.
Также он напомнил, что ещё есть потери, "которые мы не видим", то есть когда удары наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава ВСУ и их техники. В связи с этим президент предполагает, что на самом деле потерь со стороны Украины "гораздо больше".
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.