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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 14:35
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Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении

Украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Что касается бронетехники, там вообще серьёзные [потери]. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим", — отметил Путин.

Также он напомнил, что ещё есть потери, "которые мы не видим", то есть когда удары наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава ВСУ и их техники. В связи с этим президент предполагает, что на самом деле потерь со стороны Украины "гораздо больше".

Путин рассказал о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления и назвал дату его начала
Путин рассказал о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления и назвал дату его начала

Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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