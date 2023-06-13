Путин рассказал о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления и назвал дату его начала
Путин: Контрнаступление ВСУ идёт с 4 июня, противник не добился успеха
Контрнаступление украинских войск идёт прямо сейчас, но ни на одном из участков противник не добился успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го [июня] числа, продолжается прямо сейчас. Прямо сейчас идёт бой по нескольким направлениям", — заявил глава государства на встрече с российскими военкорами.
Ни на одном из участков противник успеха не имел, ВСУ несут большие потери, подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер. По словам главы государства, менять ничего не планируется.
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.