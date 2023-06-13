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Опубликовано 13 июня 2023, 14:08

Путин рассказал о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления и назвал дату его начала

Путин: Контрнаступление ВСУ идёт с 4 июня, противник не добился успеха

Контрнаступление украинских войск идёт прямо сейчас, но ни на одном из участков противник не добился успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го [июня] числа, продолжается прямо сейчас. Прямо сейчас идёт бой по нескольким направлениям", — заявил глава государства на встрече с российскими военкорами.

Ни на одном из участков противник успеха не имел, ВСУ несут большие потери, подчеркнул президент.

ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ
ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ

Ранее Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер. По словам главы государства, менять ничего не планируется.

Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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