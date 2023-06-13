Путин рассказал о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления и назвал дату его начала

Контрнаступление украинских войск идёт прямо сейчас, но ни на одном из участков противник не добился успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го [июня] числа, продолжается прямо сейчас. Прямо сейчас идёт бой по нескольким направлениям", — заявил глава государства на встрече с российскими военкорами.

Ни на одном из участков противник успеха не имел, ВСУ несут большие потери, подчеркнул президент.