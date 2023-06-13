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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 13:25
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Путин проводит встречу с военкорами

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что в мероприятии принимают участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", а также блогеры и авторы телеграм-каналов.

"Материалы встречи будут предоставлены позже", — добавил Песков.

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В прошлый раз президент беседовал с военкорами в июне 2022 года. Тогда встречу провели в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки. Позже Песков не исключал, что президент может ещё раз встретиться с корреспондентами, освещающими ход российской спецоперации.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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