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13 июня, 13:50

Путин: Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего менять не будем

Цели российской специальной военной операции носят фундаментальный характер, они не будут меняться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

"(Цели) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом мы ничего менять не будем. Они носят фундаментальный характер", отметил глава государства.

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Напомним, ранее Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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