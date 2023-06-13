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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 13:50
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Путин: Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего менять не будем

Цели российской специальной военной операции носят фундаментальный характер, они не будут меняться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

"(Цели) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом мы ничего менять не будем. Они носят фундаментальный характер", отметил глава государства.

Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть
Президент Путин: Россия защищает свой дом и жизни людей, а цель Запада — безграничная власть

Напомним, ранее Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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