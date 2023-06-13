Путин: Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего менять не будем
Цели российской специальной военной операции носят фундаментальный характер, они не будут меняться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.
"(Цели) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом мы ничего менять не будем. Они носят фундаментальный характер", — отметил глава государства.
Напомним, ранее Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров