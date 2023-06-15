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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 09:07

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

В ЛНР ничего не говорит о начале контрнаступления Вооружённых сил Украины, тем не менее обстановка на фронте остаётся напряжённой. Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Ничего об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею", — цитирует Пасечника РИА "Новости".

По его словам, подразделения ВС РФ на территории ЛНР однозначно и уверенно говорят о том, что противник на территорию региона не пройдёт, оборонительные сооружения тоже достаточно серьёзные и крепкие.

Балицкий: Если ВСУ продолжат контрнаступление такими темпами, мы их через месяц разберём на атомы
Балицкий: Если ВСУ продолжат контрнаступление такими темпами, мы их через месяц разберём на атомы

Напомним, что так долго анонсировавшееся наступление украинских войск началось 4 июня, однако никаких успехов ни на одном направлении противник не достиг. Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл данные о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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