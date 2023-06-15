Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

В ЛНР ничего не говорит о начале контрнаступления Вооружённых сил Украины, тем не менее обстановка на фронте остаётся напряжённой. Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Ничего об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею", — цитирует Пасечника РИА "Новости".

По его словам, подразделения ВС РФ на территории ЛНР однозначно и уверенно говорят о том, что противник на территорию региона не пройдёт, оборонительные сооружения тоже достаточно серьёзные и крепкие.