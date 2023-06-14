Балицкий: Если ВСУ продолжат контрнаступление такими темпами, мы их через месяц разберём на атомы
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил подготовку украинских войск в ходе начавшегося контрнаступления как крайне низкую. Таким мнением он поделился с журналистами Лайфа на полях Петербургского международного экономического форума. По оценке главы региона, мы достаточно хорошо оказались подготовлены к действиям противника.
Балицкий: Если ВСУ продолжат контрнаступление такими темпами, мы их через месяц разберём на атомы. Видео © LIFE
"В первый день у нас вообще не было потерь, а противник нёс потери, измеряемые уже не десятками, а, скажем, сотнями человек", — заявил Лайфу Балицкий.
Он отметил, что в этом деле натовские наёмники для Киева — не помощник, ведь они, как выразился Балицкий, привыкли воевать "где-нибудь в пустыне с туземцами, у которых, кроме автомата, ничего нет".
"А здесь у нас есть и тепловизоры, и ночная разведка, и беспилотники. Очень эффективно наша система РЭБ сработала, положила достаточное количество их дронов, которые летели на нашу территорию. Если противник будет продолжать такими темпами, то через месяц мы их разберём на атомы", — убеждён врио главы Запорожской области.
Напомним, что 13 июня президент провёл встречу с военкорами, на которой широко обсуждалась тема специальной военной операции. В ходе этой встречи Путин раскрыл данные о потерях ВСУ при контрнаступлении, ответил на вопросы о сроках ротации мобилизованных, выразил мнение, что российским военным нужно больше беспилотников, откровенно рассказал, что СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов.
LIFE