Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил подготовку украинских войск в ходе начавшегося контрнаступления как крайне низкую. Таким мнением он поделился с журналистами Лайфа на полях Петербургского международного экономического форума. По оценке главы региона, мы достаточно хорошо оказались подготовлены к действиям противника.

Балицкий: Если ВСУ продолжат контрнаступление такими темпами, мы их через месяц разберём на атомы. Видео © LIFE

"В первый день у нас вообще не было потерь, а противник нёс потери, измеряемые уже не десятками, а, скажем, сотнями человек", — заявил Лайфу Балицкий.

Он отметил, что в этом деле натовские наёмники для Киева — не помощник, ведь они, как выразился Балицкий, привыкли воевать "где-нибудь в пустыне с туземцами, у которых, кроме автомата, ничего нет".