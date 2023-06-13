Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступлении ВСУ в 10 раз меньше, чем украинских. Об этом он сказал на встрече с военными корреспондентами.

"Ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери. Для нас, конечно, слава богу", — сказал Путин.