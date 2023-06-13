Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступлении ВСУ в 10 раз меньше, чем украинских. Об этом он сказал на встрече с военными корреспондентами.
"Ни на одном из участков противник успеха не имел, у них большие потери. Для нас, конечно, слава богу", — сказал Путин.
Потери ВСУ он оценил как катастрофические. По данным президента РФ, в ходе контрнаступления в Вооружённых силах Украины безвозвратные потери (убитые) соотносятся с санитарными (раненые) почти как 50% на 50%.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Провал украинского контрнаступления российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров