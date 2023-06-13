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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 15:26
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Путин: СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов

Российская специальная военная операция выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ, но при этом вывела из тени наиболее способных военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно, они, мягко говоря, неэффективны", — заявил он.

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Российский лидер также привёл в пример ситуацию с пандемией коронавируса. По его словам, до распространения инфекции в здравоохранении была одна ситуация, но после ковида там появились люди, "которых можно приравнять к военнослужащим".

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ, в том числе на Белгородскую область, будет решена.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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