Путин: СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов
Российская специальная военная операция выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ, но при этом вывела из тени наиболее способных военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
"Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно, они, мягко говоря, неэффективны", — заявил он.
Российский лидер также привёл в пример ситуацию с пандемией коронавируса. По его словам, до распространения инфекции в здравоохранении была одна ситуация, но после ковида там появились люди, "которых можно приравнять к военнослужащим".
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ, в том числе на Белгородскую область, будет решена.