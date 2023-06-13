Путин: СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов

Российская специальная военная операция выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ, но при этом вывела из тени наиболее способных военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно, они, мягко говоря, неэффективны", — заявил он.