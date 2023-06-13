Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ будет решена
Президент России Владимир Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ, в том числе на Белгородскую область, будет решена.
"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник будет вести себя таким образом, можно было бы и, наверное, лучше подготовиться, согласен. Проблема будет решена или так, или так, как я сказал", — отметил президент на встрече с военными корреспондентами.
А ранее в ходе встречи с военкорами Владимир Путин допустил, что в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ со стороны ВСУ будет рассмотрен вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.
ТАСС / Гавриил Григоров