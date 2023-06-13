Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ будет решена

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник будет вести себя таким образом, можно было бы и, наверное, лучше подготовиться, согласен. Проблема будет решена или так, или так, как я сказал", — отметил президент на встрече с военными корреспондентами.