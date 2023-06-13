Регион

Уведомления отключены

13 июня, 15:15

Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ будет решена

Президент России Владимир Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ, в том числе на Белгородскую область, будет решена.

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник будет вести себя таким образом, можно было бы и, наверное, лучше подготовиться, согласен. Проблема будет решена или так, или так, как я сказал", — отметил президент на встрече с военными корреспондентами.

Путин: Власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов ВСУ

Путин: Власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов ВСУ

А ранее в ходе встречи с военкорами Владимир Путин допустил, что в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ со стороны ВСУ будет рассмотрен вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров