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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 15:15
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Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ будет решена

Президент России Владимир Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ, в том числе на Белгородскую область, будет решена.

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник будет вести себя таким образом, можно было бы и, наверное, лучше подготовиться, согласен. Проблема будет решена или так, или так, как я сказал", — отметил президент на встрече с военными корреспондентами.

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А ранее в ходе встречи с военкорами Владимир Путин допустил, что в случае продолжения обстрелов приграничных регионов РФ со стороны ВСУ будет рассмотрен вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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