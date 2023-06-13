Путин: Власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов ВСУ
Власти России будут точечно помогать всем жителям приграничных регионов России, которые лишились жилья в результате обстрелов ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Людям надо помогать, и мы будем помогать точечно, по каждой семье, по каждому домостроению пострадавшему. Обязательно будем это делать", — сказал глава государства на встрече с военкорами.
Путин добавил, что средства на эти цели уже поступают из резервного фонда правительства, они предусмотрены.
Ранее президент допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты от обстрелов. Глава государства отметил, что, если они будут продолжаться, власти РФ рассмотрят такой шаг.