Путин: Власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов ВСУ

Власти России будут точечно помогать всем жителям приграничных регионов России, которые лишились жилья в результате обстрелов ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Людям надо помогать, и мы будем помогать точечно, по каждой семье, по каждому домостроению пострадавшему. Обязательно будем это делать", — сказал глава государства на встрече с военкорами.

Путин добавил, что средства на эти цели уже поступают из резервного фонда правительства, они предусмотрены.