Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты от обстрелов

В случае продолжения обстрелов приграничных регионов со стороны ВСУ Россия должна будет рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Главе государства задали вопрос об обстрелах приграничных регионов РФ. По словам Путина, это связано с желанием Киева отвлечь российские силы и средства, отвести подразделения с тех территорий, которые Украина считает важными для своего наступления. Президент подчеркнул, что РФ должна обезопасить данные регионы, укреплять границу и этот процесс уже идёт достаточно быстрыми темпами.

"И эта задача тоже будет решена. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остаётся. И здесь несколько способов решения. Но это не значит, что прилётов не будет. А если будут продолжаться, мы должны будем рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, чтобы они не могли доставать", — подчеркнул президент.