Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты от обстрелов
В случае продолжения обстрелов приграничных регионов со стороны ВСУ Россия должна будет рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.
Главе государства задали вопрос об обстрелах приграничных регионов РФ. По словам Путина, это связано с желанием Киева отвлечь российские силы и средства, отвести подразделения с тех территорий, которые Украина считает важными для своего наступления. Президент подчеркнул, что РФ должна обезопасить данные регионы, укреплять границу и этот процесс уже идёт достаточно быстрыми темпами.
"И эта задача тоже будет решена. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остаётся. И здесь несколько способов решения. Но это не значит, что прилётов не будет. А если будут продолжаться, мы должны будем рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, чтобы они не могли доставать", — подчеркнул президент.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов со стороны Украины. Он также подчеркнул необходимость возместить ущерб людям, которые лишились квартир, домов, другого имущества, помочь всем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден переехать.
ТАСС / Гавриил Григоров