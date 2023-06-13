Путин рассказал, как однажды попал на вертолёте под обстрел

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что они побывали под пулями, а это меняет сознание, и глава государства знает это по себе. По словам Путина, он в прямом смысле под пули не попадал, но однажды летел на вертолёте, по которому стреляли трассирующими пулями.