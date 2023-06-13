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13 июня, 13:52

Путин рассказал, как однажды попал на вертолёте под обстрел

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что они побывали под пулями, а это меняет сознание, и глава государства знает это по себе. По словам Путина, он в прямом смысле под пули не попадал, но однажды летел на вертолёте, по которому стреляли трассирующими пулями.

Напомним, Лайф уже писал об этом инциденте. Речь идёт о событиях 2000 года.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Лётчики сказали: "Какой салют? Мы под обстрелом",рассказывал тогда глава государства.

Путин: Задача военных РФ — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса

Путин: Задача военных РФ — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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