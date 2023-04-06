Путин: Задача военных РФ — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса
Задача всех российских военных — полное прекращение обстрелов Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Пушилин рассказал, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов городов.
"Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов", — подчеркнул глава государства.
Напомним, в феврале на совещании по восстановлению жилья президент назвал приоритетной задачей Минобороны ликвидацию самой возможности обстрелов приграничных регионов со стороны Украины. Он также подчеркнул необходимость возмещения ущерба людям, которые лишились квартир, домов, другого имущества, помочь всем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден переехать.