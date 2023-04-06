Путин: Задача военных РФ — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса

Задача всех российских военных — полное прекращение обстрелов Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Пушилин рассказал, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов городов.

"Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов", — подчеркнул глава государства.