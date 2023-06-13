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13 июня, 09:30

Появилось фото разрушенного кинотеатра "Мир" после обстрела ВСУ курского посёлка

SHOT показал фото из обстрелянного кинотеатра "Мир" в курском посёлке Глушково

SHOT опубликовал кадры из ОМВД РФ по Глушковскому району Курской области, а также из местного кинотеатра после утреннего обстрела ВСУ.

Отделение полиции в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT

Отделение полиции в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT

Всего в посёлке было зафиксировано двенадцать прилётов. Повреждено около десяти жилых домов и две машины. Снаряд попал и в кинотеатр "Мир".

Кинотеатр "Мир" в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT

Кинотеатр "Мир" в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT

Напомним, кроме населённого пункта Глушково под обстрел ВСУ также попал приграничный посёлок Тёткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет. Также был повреждён автомобиль.

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SHOT

Никита Никонов
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