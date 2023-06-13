Появилось фото разрушенного кинотеатра "Мир" после обстрела ВСУ курского посёлка
SHOT показал фото из обстрелянного кинотеатра "Мир" в курском посёлке Глушково
SHOT опубликовал кадры из ОМВД РФ по Глушковскому району Курской области, а также из местного кинотеатра после утреннего обстрела ВСУ.
Отделение полиции в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT
Всего в посёлке было зафиксировано двенадцать прилётов. Повреждено около десяти жилых домов и две машины. Снаряд попал и в кинотеатр "Мир".
Кинотеатр "Мир" в посёлке Глушково после обстрела ВСУ. Фото © SHOT
Напомним, кроме населённого пункта Глушково под обстрел ВСУ также попал приграничный посёлок Тёткино. Там повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение, пострадавших нет. Также был повреждён автомобиль.