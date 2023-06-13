Регион

Уведомления отключены

13 июня, 05:14

ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения

Старовойт: ВСУ обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в Курской области

<p>Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом посёлка Тёткино в Курской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/3376" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gubernator_46</a></p>

Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом посёлка Тёткино в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Украинские войска обстреливают посёлки Глушково и Тёткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"С раннего утра со стороны Украины обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе", — написал он в телеграм-канале.

Разрушенные в результате обстрела ВСУ дома посёлка Тёткино в Курской области. Коллаж © LIFE. Фото © t.me / gubernator_46

Разрушенные в результате обстрела ВСУ дома посёлка Тёткино в Курской области. Коллаж © LIFE. Фото © t.me / gubernator_46

В Донецке до шести возросло количество раненных при обстреле привокзальной площади

В Донецке до шести возросло количество раненных при обстреле привокзальной площади

Глава области добавил, что в Тёткино на данный момент пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждён автомобиль. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, Старовойт уточнил, что в посёлке Глушково повреждено несколько домов. При этом обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.

ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка

ВСУ обстреляли в Белгородской области село Дроновка

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров