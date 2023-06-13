ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения

"С раннего утра со стороны Украины обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе", — написал он в телеграм-канале.

Глава области добавил, что в Тёткино на данный момент пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждён автомобиль. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, Старовойт уточнил, что в посёлке Глушково повреждено несколько домов. При этом обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.