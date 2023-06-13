ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения
Старовойт: ВСУ обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в Курской области
Разрушенный в результате обстрела ВСУ дом посёлка Тёткино в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46
Украинские войска обстреливают посёлки Глушково и Тёткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"С раннего утра со стороны Украины обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе", — написал он в телеграм-канале.
Разрушенные в результате обстрела ВСУ дома посёлка Тёткино в Курской области. Коллаж © LIFE. Фото © t.me / gubernator_46
Глава области добавил, что в Тёткино на данный момент пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждён автомобиль. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, Старовойт уточнил, что в посёлке Глушково повреждено несколько домов. При этом обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.