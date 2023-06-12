В Донецке до шести возросло количество раненных при обстреле привокзальной площади

В результате удара ВСУ по привокзальной площади в Киевском районе Донецка ранено шесть человек. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Ранения различной степени тяжести получили шесть человек: мальчик 2022 года рождения, женщины 1963, 1972 и 1999 года рождения, мужчины 1975 и 1942 года рождения", — отметили в ведомстве.

Повреждения получили три многоквартирных дома и торговые павильоны. Украинские военные вели огонь с позиций, расположенных в районе населённого пункта Семёновка. Удары наносились из РСЗО БМ-21 "Град".