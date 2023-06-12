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12 июня, 13:16

Молодая мать погибла в Донецке при обстреле ВСУ, её двухлетний ребёнок ранен

<p>Последствия обстрела Донецка 12 июня. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/17700" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Последствия обстрела Донецка 12 июня. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки погиб минимум один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Последствия обстрела Донецка 12 июня. Фото © T.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела Донецка 12 июня. Фото © T.me / kulemzin_donetsk

"Женщина погибла, минимум трое раненых", — сказал собеседник агентства.

Мэр города Алексей Кулемзин указал, что под огнём оказался район железнодорожного вокзала. Предварительно, погибшая — 20-летняя девушка, её двухлетний ребёнок ранен. Атаке подверглись и другие районы Донецка. ВСУ обстреливали город натовскими снарядами.

Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на поезд в Белгородской области

Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на поезд в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.

Иван Косицын
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