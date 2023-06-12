Молодая мать погибла в Донецке при обстреле ВСУ, её двухлетний ребёнок ранен
Последствия обстрела Донецка 12 июня. Обложка © T.me / kulemzin_donetsk
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки погиб минимум один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Последствия обстрела Донецка 12 июня. Фото © T.me / kulemzin_donetsk
"Женщина погибла, минимум трое раненых", — сказал собеседник агентства.
Мэр города Алексей Кулемзин указал, что под огнём оказался район железнодорожного вокзала. Предварительно, погибшая — 20-летняя девушка, её двухлетний ребёнок ранен. Атаке подверглись и другие районы Донецка. ВСУ обстреливали город натовскими снарядами.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.