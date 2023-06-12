Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на поезд в Белгородской области
SHOT: Сошедший с рельсов в Белгородской области поезд был атакован двумя БПЛА
Появились фото с места схода с рельсов 15 вагонов в Белгородской области. Как сообщает SHOT, грузовой состав был атакован двумя украинскими дронами-камикадзе.
По данным телеграм-канала, всё произошло около 21:50 в минувшую субботу, 10 июня. Один БПЛА ударил в хвостовую часть поезда, а другой взорвался прямо перед локомотивом, после чего 15 пустых вагонов сошли с рельсов. На кадрах с места видно, что вагоны перекрыли пути в обе стороны, были повреждены железнодорожное полотно и контактные опоры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как уже сообщал Лайф, в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Из-за этого пришлось временно приостановить движение электричек и пригородных поездов. А к вечеру 11 июня движение железнодорожного транспорта было уже полностью восстановлено.