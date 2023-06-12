Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на поезд в Белгородской области

По данным телеграм-канала, всё произошло около 21:50 в минувшую субботу, 10 июня. Один БПЛА ударил в хвостовую часть поезда, а другой взорвался прямо перед локомотивом, после чего 15 пустых вагонов сошли с рельсов. На кадрах с места видно, что вагоны перекрыли пути в обе стороны, были повреждены железнодорожное полотно и контактные опоры. К счастью, обошлось без пострадавших.