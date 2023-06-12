Регион

Уведомления отключены

12 июня, 09:29

Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на поезд в Белгородской области

SHOT: Сошедший с рельсов в Белгородской области поезд был атакован двумя БПЛА

<p>Кадры с места схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Белгородской области. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/52678" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Кадры с места схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Появились фото с места схода с рельсов 15 вагонов в Белгородской области. Как сообщает SHOT, грузовой состав был атакован двумя украинскими дронами-камикадзе.

По данным телеграм-канала, всё произошло около 21:50 в минувшую субботу, 10 июня. Один БПЛА ударил в хвостовую часть поезда, а другой взорвался прямо перед локомотивом, после чего 15 пустых вагонов сошли с рельсов. На кадрах с места видно, что вагоны перекрыли пути в обе стороны, были повреждены железнодорожное полотно и контактные опоры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кадры с места схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Кадры с места схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Как уже сообщал Лайф, в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Из-за этого пришлось временно приостановить движение электричек и пригородных поездов. А к вечеру 11 июня движение железнодорожного транспорта было уже полностью восстановлено.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров