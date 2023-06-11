Под Белгородом приостановили движение пригородных поездов из-за схода 15 грузовых вагонов

Движение электричек и пригородных поездов остановлено после схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошло с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые… Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов", — сообщил он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, они разбираются в причинах произошедшего. Глава области выразил надежду, что "сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено".