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10 июня, 18:28

Губернатор Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая

Населённый пункт Новостроевка-Вторая Белгородской области дважды оказался под обстрелом ВСУ в эту субботу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет", — написал он.

Гладков добавил, что повреждения получили забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого дома, также пострадала линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.

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Ранее губернатор Гладков сообщал, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА. В результате инцидента произошёл пожар, который оперативно потушили.

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LIFE

Ирина Фальке
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