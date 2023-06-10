Губернатор Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая
Населённый пункт Новостроевка-Вторая Белгородской области дважды оказался под обстрелом ВСУ в эту субботу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет", — написал он.
Гладков добавил, что повреждения получили забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого дома, также пострадала линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.
Ранее губернатор Гладков сообщал, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА. В результате инцидента произошёл пожар, который оперативно потушили.
LIFE