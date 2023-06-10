В Германии заявили о плохой новости для Украины из-за атаки на Белгород
Журналист Хирш: Зеленский должен объясниться за оружие НАТО у ДРГ в Белгороде
Украинский президент Владимир Зеленский должен объясниться после опубликованной информации, что у нападавших на Белгородскую область боевиков было оружие НАТО. На это указал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel.
"Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью", — отметил журналист.
По словам Хирша, Западу придётся отреагировать на случившееся. Журналист также обратил внимание на то, что у украинских боевиков не раз замечали нацистскую символику.
Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Российским бойцам удалось уничтожить более 70 боевиков и их технику, а также захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек.