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9 июня, 22:11

В Германии заявили о плохой новости для Украины из-за атаки на Белгород

Журналист Хирш: Зеленский должен объясниться за оружие НАТО у ДРГ в Белгороде

Украинский президент Владимир Зеленский должен объясниться после опубликованной информации, что у нападавших на Белгородскую область боевиков было оружие НАТО. На это указал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel.

"Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью", отметил журналист.

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По словам Хирша, Западу придётся отреагировать на случившееся. Журналист также обратил внимание на то, что у украинских боевиков не раз замечали нацистскую символику.

Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Российским бойцам удалось уничтожить более 70 боевиков и их технику, а также захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек.

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Минобороны РФ

Юлия Коновалова
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