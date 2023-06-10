В Германии заявили о плохой новости для Украины из-за атаки на Белгород

Украинский президент Владимир Зеленский должен объясниться после опубликованной информации, что у нападавших на Белгородскую область боевиков было оружие НАТО. На это указал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel.

"Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью", — отметил журналист.