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10 июня, 21:08

Гладков сообщил о сходе 15 грузовых вагонов в Белгородской области

Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Нарушения в движении пригородных поездов нет, уточнил Гладков. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах случившегося уточняется.

Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области прогремели взрывы на железной дороге. Самодельное взрывное устройство было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Никто не пострадал.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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