Гладков сообщил о сходе 15 грузовых вагонов в Белгородской области

Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий", — написал глава региона в телеграм-канале.

Нарушения в движении пригородных поездов нет, уточнил Гладков. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах случившегося уточняется.