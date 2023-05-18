В Крыму запустили техническое движение поездов на взорванном отрезке путей
Глава Крыма Аксёнов: Техническое движение на месте схода вагонов восстановили
В Симферопольском районе Крыма в четверг вечером ремонтные бригады восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов с рельсов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.
"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", — написал он.
По словам главы республики, грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объёме уже к завтрашнему утру.
Ранее Лайф писал о том, что 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железнодорожных путях. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет. После взрыва с рельсов сошло 11 вагонов.
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