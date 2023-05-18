Регион

Уведомления отключены

18 мая, 16:53

В Крыму запустили техническое движение поездов на взорванном отрезке путей

Глава Крыма Аксёнов: Техническое движение на месте схода вагонов восстановили

В Симферопольском районе Крыма в четверг вечером ремонтные бригады восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов с рельсов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", — написал он.

По словам главы республики, грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объёме уже к завтрашнему утру.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Ранее Лайф писал о том, что 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железнодорожных путях. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет. После взрыва с рельсов сошло 11 вагонов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров