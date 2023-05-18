В Крыму запустили техническое движение поездов на взорванном отрезке путей

В Симферопольском районе Крыма в четверг вечером ремонтные бригады восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов с рельсов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", — написал он.